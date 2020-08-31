وجاء في بيان للنادي ان نتيجة سيلفا جاءت ايجابية "وهو الفحص الثاني الذي يخضع له اللاعب في الساعات الـ72 الماضية حيث أن الأول الذي خضع له الجمعة كان سلبياً".

وتابع إن سيلفا الذي عاد الأحد من بلباو الى سان سيباستيان لم يحتك بأحد من زملائه وهو لا يعاني من اي عوارض ويخضع للعزل المنزلي.

وسبق أن أصيب زميل سيلفا في الفريق ميكيل اويارزابال بـ"كوفيد-19" واستبدله مدرب المنتخب الوطني لويس انريكي بمهاجم فياريال جيرارد مورينو لتشكيلة منتخب لا روخا التي ستواجه المانيا في شتوتغارت الخميس قبل ان تستضيف اوكرانيا بعدها بثلاثة ايام ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الاسباني لكرة القدم في 12 ايلول/سبتمبر المقبل.

ℹ Real Sociedad informs that @21LVA has tested positive for COVID-19 in the test carried out at Policlínica Gipuzkoa. The player is asymptomatic and is self-isolating.#AurreraReala pic.twitter.com/5Rs8gamWsT — Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 31, 2020

وكان سوسييداد قدم لاعبه الجديد القادم من مانشستر سيتي رسمياً اليوم للصحافة.

النجمُ الإسبانيُ وقع عقداً لمدة عامين مع الفريق، في صفقةِ انتقال حُر، بعد نهايةِ عقده مع فريقهِ السابق مانشستر سيتي.

ويأملُ الفريقُ الباسكي أن يقدمَ سيلفا الإضافة المطلوبة، من أجل التنافس على مراكز ِ المقدمة الموسم المقبل، خاصة ً بعد رحيل النرويجي (مارتين أوديغارد) الذي عاد إلى فريقهِ الأصلي ريال مدريد.

وتشملُ مسيرة ُ دافيد سيلفا الكروية، اللعبَ لـفالنسيا، وإيبار، إضافة ً إلى مانشستر سيتي الذي كان محطتـَه الأخيرة، قبل العودة مجدداً إلى الملاعب الإسبانية.