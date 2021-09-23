ورفع سوسييداد رصيده إلى 13 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر ونقطتين عن أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي.

أصحاب الأرض تقدموا أولاً عن طريق جيرمان سانشيس بعد تسع دقائق من ركلة البداية، وأدرك الضيوف التعادل بواسطة أريتث إيلوستوندو في الدقيقة 52.

ووضع ميكل ميرينو سوسييداد في المقدمة بعد مضي ساعة من اللعب. ثم عادل لويس ميا النتيجة بإحرازه الهدفَ الثاني لغرناطة من علامة الجزاء في الدقيقة 70، قبل أن يعود أريتث ليسجل هدفَ الفوز للفريق الباسكي قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي مباراة ثانية، سقط أوساسونا على أرضه امام ريال بيتيس 1-3.

