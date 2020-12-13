لكن سوسييداد فشل في الانفراد بريادة الترتيب واستغلال سقوط أتلتيكو مدريد أمام جاره ريال مدريد صفر-2 السبت في دربي العاصمة.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثاني لكن الأخير يملك مباراتين مؤجلتين.

وتقدم سوسييداد بهدف أندير بارينتشيا في الدقيقة 20، وأدرك إيبار التعادل عن طريق سيرجي إينريش في الشوط الثاني (66).

وألغى حكم اللقاء هدفاً لسوسييداد سجله إيغور زوبيلدا (80) بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وعاد غرناطه إلى قواعده بفوز ثمين من أرض إلتشي 1-صفر وانتهت مباراة ريال بيتيس مع ضيفه فياريال بالتعادل 1-1.

