سوايز.. هدية برشلونة لأتلتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS May 22, 2021 22:32 2:03 دقيقة في موسمه الأول مع أتلتيكو مدريد، ساهم لويس سواريز في إحراز فريق العاصمة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية لويس سواريز أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة بادوسا تحرز لقب دورة بلغراد 3:16 دقيقة طريق التتويج لم يكن مفروشاً بالورود 2:08 دقيقة محطات سيميوني مع أتلتيكو مدريد 2:03 دقيقة سوايز.. هدية برشلونة لأتلتيكو مدريد 0:35 دقيقة فوز معنوي لسيمبا على كايزر تشيفس 4:53 دقيقة أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني 1:40 دقيقة دييغو سيميوني: كانت سنة صعبة ومعقدة أنهيناها بنجاح 4:20 دقيقة ريال مدريد يفوز لكن جاره حصد اللقب 2:27 دقيقة برشلونة يؤمّن المركز الثالث بفوز صعب على إيبار 4:00 دقيقة كوكي يتحدث عن اللقب الغالي