ولدى تسجيله لهدفه الأول في شباك برشلونة منذ انضمامه إلى أتلتيكو مدريد في أيلول/سبتمبر عام 2020 قام لويس سواريز بإشارة استوحى منها المكالمة الهاتفية الشهيرة مع المدرب الهولندي والتي حكمت عليه بالخروج من الفريق الكاتالوني من "الباب الصغير".

وفي سؤال عن اللقطة قال سواريز ضاحكاً: "الجميع يعرف أني أحتفظ بنفس رقم الهاتف. لقد كانت فقط من أجل أطفالي..."

وأضاف الأوروغواياني: "نحن سعداء بهذا الفوز، من المهم أن نتغلّب على فريق كبير مثل برشلونة".

وتابع: "كنت أعرف أنني لن أحتقل إذا ما سجلت في مرمى برشلونة احتراما لكل مكوّنات النادي من جماهير ولاعبين".

يذكر أنّ "الروخيبلانكوس" حقق فوزاً ثميناً على برشلونة بهدفين دون ردّ زاد من محن البلوغرانا المتعثّر محلياً وقارياً.