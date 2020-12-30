سواريز يمنح الفوز لأتلتيكو مدريد

وسجل سواريز هدفه بالدقيقة 20، ليرتفع رصيد فريق المدرب دييغو سيميوني إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب.

أما خيتافي فتجمد رصيده عند النقطة عند النقطة 17.

وتوج سواريز القادم من برشلونة الصيف الماضي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، كما أنهى دييغو سيميوني 500 مباراة كمدرب لأتلتيكو مدريد منذ تعيينه في ديسمبر من عام 2011.

وقبل هذا اللقاء ساهم سواريز لاعب أتليتكو مدريد في سبعة أهداف في مبارياته الـ6 الأخيرة في الدوري الاسباني ضد خيتافي (خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين) وقد سجل في آخر مبارتين له بمواجهتهم في المسابقة (هدفان في مجموع المباراتين).

وهو الهدف الثامن لسواريز هذا الموسم فلحق بثنائي وصافة لائحة الهدافين الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) وجيرار مورينو (فياريال) بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم سلتا فيغو إياغو أسباس.

وبهدفه الثامن في مبارياته الـ11 الأولى مع أتلتيكو مدريد، عادل سواريز أفضل بداية لمهاجم في صفوف الفريق في القرن الحالي والذي سجله الكولومبي راداميل فالكاو عام 2011.

وضغط أتلتيكو مدريد مبكراً بحثاً عن التسجيل فسدد الدولي البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس روبن يانييس (6)، ثم حرم القائم الأيمن لاعب الوسط الفرنسي توما ليمار من افتتاح التسجيل برده تسديدته القوية بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من كاراسكو (14).

ولم يتأخر أتلتيكو في ترجمة أفضليته إلى هدف وتحديداً في الدقيقة 20 عندما حرك ليمار ركلة حرة لكاراسكو فرفعها داخل المنطقة ليرتقي لها "الثعلب" سواريز ويتابعها برأسه على يمين الحارس يانييس.

وأهدر أنخل رودريغيز فرصة لإدراك التعادل عندما تهيأت أمامه كرة رأسية للمدافع تشابيير إتشيتا تابعها برأسه بسهولة بين يدي الحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك (34)، وحذا حذوه إتشيتا عندما تهيأت أمامه كرة بالكعب من خايمي ماتا في نقطة الجزاء فسددها قوية فوق العارضة (36).

وهو الفوز الثالث على التوالي لأتلتيكو مدريد والحادي عشر هذا الموسم.

ويملك رجال المدرب الأرجنتيني الذي قاد الممثل الثاني للعاصمة مدريد إلى الفوز 302 في المباراة الـ500 على رأس إدارته الفنية في مختلف المسابقات، مباراتين مؤجلتين.