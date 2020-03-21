سواريز يكشف عن موعد عودته للملاعب من قبل beIN SPORTS March 21, 2020 22:44 0:40 دقيقة كشف الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، عن موعد عودته للفريق بعد تعرضه لإصابة في مباراة أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسبانية. -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إصابة الأردني أحمد الدويري بفيروس كرورونا 0:37 دقيقة إصابة باولو مالديني بفيروس "كوفيد_19" 0:44 دقيقة باولو ديبالا يصاب بـ"فيروس كورونا" 1:00 دقيقة لاعب سابق في ليفربول ينتقد المصري محمد صلاح ! 1:01 دقيقة أحمد: سلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير أولويتنا 2:54 دقيقة الرياضة المغربية تعيش أجواء تضامنية بسبب "كورونا" 1:29 دقيقة نجوم كرة القدم المصرية ينخرطون في حملة تضامنية 12:20 دقيقة الأندية الفرنسية تعاني من مشاكل مالية بسبب كورونا 2:13 دقيقة رسالة توعية من نجوم المنتخب التونسي للجماهير 2:12 دقيقة غموض حول مصير المسابقات في الإتحاد الإنكليزي