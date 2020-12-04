سواريز يعود للمشاركة في تدريبات أتلتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS December 4, 2020 18:07 0:37 دقيقة عـاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز إلى تدريبات أتلتيكو مدريد للمرّة الأولى منذ مدّة وذلك بعد شفائهِ من الإصابةِ بفيروس كورونا المستجد. تقارير إخبارية لويس سواريز أتليتكو مدريد فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة همام الأمين: "الأجواء رائعة في المنتخب" 0:47 دقيقة محمد وعد يطمح للتواجد الدائم مع منتخب قطر 3:52 دقيقة المنتخب القطري يمطر شباك بنغلادش بخماسية نظيفة 0:37 دقيقة سواريز يعود للمشاركة في تدريبات أتلتيكو مدريد 0:22 دقيقة المدير الرياضي لفريق يوفنتوس في ورطة! 4:39 دقيقة فتح تحقيق ضد إدارة يوفنتوس بسبب سواريز 0:24 دقيقة نادي نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعبه 3:24 دقيقة سان جيرمان يدعم أندية الهواة لتجاوز تبعات كورونا 0:56 دقيقة إجماع على صعوبة مواجهات نصف نهائي دوري الأمم 0:56 دقيقة نيس يقيل مدربه فييرا لسوء النتائج