سواريز يعترف بصعوبة الفوز على إسبانيول من قبل beIN SPORTS July 9, 2020 00:25 1:10 دقيقة اعترف سواريز بصعوبة فوز برشلونة على إسبانيول مشدداً على أهمية النقاط الثلاث. مقابلات لويس سواريز -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة سواريز يعترف بصعوبة الفوز على إسبانيول 3:04 دقيقة أتالانتا يواصل سلسلة انتصاراته ويصبح ثالثاً مؤقتاً 3:55 دقيقة برشلونة يهزم إسبانيول ويواصل الضغط على ريال مدريد 3:59 دقيقة ثنائية محمد صلاح تقربه من صدارة الهدافين 0:34 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يحذّر من أستون فيلا 2:06 دقيقة تكريم استثنائي للبطلة التونسية حبيبة الغريبي 1:01 دقيقة تعادل محبط يبعد طرابزون سبور عن الصدارة 1:08 دقيقة مورينيو يبحث عن الإيجابيات بعد خلاف لوريس وسون 0:28 دقيقة وست بروميتش يصعد للصدارة مؤقتاً 1:11 دقيقة رياض محرز يريد المزيد ويثمّن كثرة الهدافين