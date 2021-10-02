وأحرز المهاجم الأوروغوياني الهدف في الدقيقة 44 من مباراة القمة المقامة ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، علماً بأنه بدا وكأنه يعتذر من جماهير برشلونة بعد تسجيله الهدف الذي جاء من تمريرة حاسمة من الفرنسي توما ليمار.

والهدف هو الرابع لسواريز هذا الموسم في الدوري الإسباني علماً بأنه رحل عن صفوف برشلونة بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في 191 مباراة سجل فيها 147 هدفاً وتوج معه بلقب الدوري الإسباني أربع مرات موسمي 2014-2015 و2015-2016 إضافة إلى موسمي 2017-2018 و2018-2019.

كما أحرز سواريز مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015.

