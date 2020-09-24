سواريز: "اللعب لبرشلونة كان بمثابة حلم تحقق" من قبل beIN SPORTS September 24, 2020 20:12 0:35 دقيقة بنبرة حزينة أكد لويس سواريز خلال حفل توديعه في كامب نو أن اللعب لبرشلونة كان بمثابة حلم تحقق، مشيراً إلى أنه فخور بما حققه طوال المواسم الستة التي قضاها داخل النادي الكتالوني. تقارير إخبارية لويس سواريز الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة خالد عيسى: "العين يمرّ بظروف استثنائية" 0:38 دقيقة وليد عبد الله: "لم نستغل الفرص المتاحة" 0:47 دقيقة الأحبابي: "لم نكن جاهزين لخوض غمار دوري الأبطال" 0:35 دقيقة سواريز: "اللعب لبرشلونة كان بمثابة حلم تحقق" 0:58 دقيقة أحمد سهيل: لاعبو السد الشباب أثبتوا وجودهم 0:28 دقيقة الخليفي يمثّل دوري الدرجة الأولى في مكتب الرابطة 3:54 دقيقة "فوز شرفي" لسباهان أصفهان على السد 3:02 دقيقة هزيمة غير مؤثرة للنصر أمام العين 0:25 دقيقة ليدز يونايتد يضمّ الإسباني لورنتي إلى صفوفه 2:52 دقيقة مسيرة مظفّرة لسواريز مع برشلونة