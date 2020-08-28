سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة ! من قبل beIN SPORTS August 28, 2020 15:35 0:36 دقيقة بدأت عملية سحب الثقة من مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو في أحدث تداعيات قضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الإسباني. تقارير إخبارية ميركاتو جوسيب ماريا بارتوميو الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة تقارير: إمكانية انتقال سواريز إلى يوفنتوس 4:38 دقيقة تعرف على آخر تطورات رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة 2:08 دقيقة جماهير نيولز أولد بويز تطلب ود ميسي 0:36 دقيقة سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة ! 0:50 دقيقة مكيني على أعتاب الانضمام لصفوف يوفنتوس 0:22 دقيقة ترامب ينتقد احتجاجات لاعبي الـNBA 0:38 دقيقة إبراهيموفيتش يؤكد استمراره مع ميلان 0:50 دقيقة تياغو سيلفا رسمياً في تشيلسي 2:11 دقيقة ليون يرنو للتألق محلياً 0:38 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع "إيزي"