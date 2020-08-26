وأضافت الصحيفة أنه مهما كانت محاولات النادي، فإن ميسي لن يتراجع عن قرار الرحيل، مضيفة أن ما يشعر به ميسي ليس نتاج الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، أو بسبب خلافات مع بارتوميو، لكنه جاء بعد تفكير عميق وبلا عودة حتى في حال استقالة إدارة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن الحل الوحيد أمام إدارة البلاوغرانا حالياً هو التفاوض حول الانتقال، وأضافت سبورت عبر مصادرها، أن ميسي واثق من إمكانية تفعيل بند الرحيل في عقده والمنصوص بالعاشر من حزيران/ يونيو، أي بعد عشرة أيام من نهاية الموسم، ويسعى فريق المحاماة الخاص باللاعب لاستغلال عبارة عشرة أيام بعد نهاية الموسم، لأن الموسم الحالي انتهى في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس.

