زيدان يعلق على أنباء رحيل بيل من ريال مدريد January 31, 2020 14:10 0:24 دقيقة نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأنباء التي ربطت اللاعب غاريث بيل بالانتقال إلى توتنهام، مؤكدا استمرار اللاعب الويلزي في صفوف متصدر الدوري الإسباني. مقابلات غاريث بيل -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة تشيلسي يتراجع عن بيع مهاجمه الفرنسي جيرو 0:24 دقيقة زيدان يعلق على أنباء رحيل بيل من ريال مدريد 0:35 دقيقة كاراسكو يعود لأتليتكو مدريد 0:34 دقيقة برشلونة يتعاقد مع الشاب ترينكاو من براغا 1:03 دقيقة تييم يضرب موعداً مع دجوكوفيتش في نهائي أستراليا 0:34 دقيقة أرسنال يتعاقد مع سيدريك سواريش من ساوثهامبتون 0:52 دقيقة بن طالب يكشف عن طموحه بعد العودة إلى البريمييرليغ 0:51 دقيقة مانشستر يونايتد تحت وقع الغضب الجماهيري 1:00 دقيقة أغويرو يعترف بصعوبة مواجهة توتنهام 1:42 دقيقة كوتينيو وبايرن ميونيخ.. الغموض سيد الموقف