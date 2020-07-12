ورفض المدرب الفرنسي الآراء التي تقول إن الفريق لا يلعب بشكل جيد مؤكداً أنهم يحاولون تقديم كل ما لديهم في كل مباراة واصفا ريال مدريد بالنادي الأهم في التاريخ.

ويتصدر النادي الملكي ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن غريمه وبطل الموسمين الماضيين برشلونة. وتتبقى لنادي العاصمة ثلاث مباريات، مقابل مباراتين للنادي الكاتالوني.

ويحتاج ريال إلى فوزين من المباريات المتبقية، وأولها الإثنين ضد مضيفه غرناطة في المرحلة السادسة والثلاثين، لحسم الدوري بصرف النظر عن نتائج برشلونة، وإحراز لقب الليغا للمرة الأولى منذ 2017، وتعزيز رقمه القياسي في البطولة.

وقال زيدان: "هذا الأسبوع الأخير (يختتم الموسم في إسبانيا في 19 تموز/يوليو)، وتتبقى لنا ثلاث مباريات لخوضها، وكل طاقتنا يجب أن تكون منصبة الآن على مباراة الغد".

وأضاف "الآن لا نجري أي حسابات. لا نفكر سوى بخوض المباريات، نحن نركز فقط على مباراة الغد".

وحقق النادي الملكي نتائج مثالية منذ استئناف منافسات الدوري في حزيران/يونيو الماضي بعد تعليقها لنحو ثلاثة أشهر.

وحقق ريال ثمانية انتصارات في ثماني مباريات خاضها منذ العودة، في سلسلة إيجابية أتاحت له انتزاع الصدارة من برشلونة الذي أهدر النقاط بثلاثة تعادلات من أصل مبارياته التسع في الفترة ذاتها.

وحقق النادي الكاتالوني ستة انتصارات، آخرها السبت على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف.