وانتصر ريال مدريد على ضيفه برشلونة 2-1 أمس السبت ضمن مسابقة الدوري الإسباني وسط مطالبات من لاعبي وكادر برشلونة بركلة جزاء في الشوط الثاني.

وقال زيدان: "أعتقد أنّ الحكم لم يمنحهم ركلة جزاء لأنه لم يكن هناك ركلة جزاء".

وتابع: "لا تستطيع القول إن الحكم هو من قرّر مصير المباراة".

وأكد زيدان احترمه الكبير لبرشلونة بعد أن تعرض ريال مدريد لضغط كبير من الفريق الكاتالوني في الدقائق الأخيرة: "لقد عانينا لأنّ برشلونة فريق كبير".

من جهته ثمّن ناتشو الفوز على برشلونة بالقول: "عندما تفوز بالكلاسيكو فهو شيء رائع، الفوز مهم جداً بالنسبة لنا، اليوم يمكن أن نقول إنها كانت مباراة نهائية لكني علينا أن نواصل القتال".



وأضاف: "كنا نعرف أن برشلونة يحب الاستحواذ على الكرة، عانينا كثيراً في الشوط الثاني ولكن الأهداف التي سجلناها خدمتنا في النهاية".