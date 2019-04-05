وتحدثت تقارير اعلامية منذ أشهر عن احتمال الانتقال الدولي البلجيكي الى النادي الملكي الإسباني.

وتشير التقارير الى أن زيدان الذي تلقى هذا الأسبوع خسارته الأولى (بعد فوزين) في المهمة الجديدة مع ريال، وذلك أمام فالنسيا 1-2 في الدوري المحلي لكرة القدم، يعتزم إجراء تغييرات في تشكيلته خلال الصيف والتخلي عن لاعبين وضم آخرين.

وتعليقا على سؤال بشأن هازار، قال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مباراة ضد إيبار في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري "ما يمكنني قوله هو أنه لاعب أقدره، والجميع يعلم ذلك".

وتابع "سبق له أن لعب في فرنسا (مع ليل)، وتابعته كثيرا وأعرفه شخصيا. لكن لا جديد بشأن رأيي به كلاعب: هو لاعب رائع".

لكن زيدان رفض التطرق الى ما إذا كان النادي الملكي سيحاول التعاقد مع صانع الألعاب البلجيكي، مكتفيا بالقول "لن أدلي برأيي الخاص، سنتحدث بهذا الشأن في نهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم المقبل".

ويرتبط هازار البالغ 28 عاما بعقد مع تشلسي حتى 2020، لكن مستقبله مع الفريق اللندني لا يزال منذ أشهر مدار أخذ ورد، أكان من خلال التقارير الصحافية، أو تصريحاته الخاصة، أو تلك التي يدلي به مدربه الحالي في تشلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري.

وبحسب التقارير، لم يوافق هازار حتى الآن على تجديد عقده مع تشلسي على رغم عرض إدارة الأخير راتبا أسبوعيا يبلغ 350 ألف جنيه استرليني (نحو 450 ألف دولار أميركي). ودعا ساري الطرفين لحسم المسألة، مؤكدا أنه لن يكون قادرا على منع رحيل اللاعب في حال رغب بذلك.

ويتوقع أن يحاول تشيلسي التمسك باللاعب، لاسيما في ظل عقوبة حظر التعاقدات التي فرضها بحقه الاتحاد الدولي (فيفا)، والممتدة لفترتي تعاقد (أي حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020).

وفي حين وعد زيدان بعد عودته الى ريال بإحداث تغييرات في صفوفه، تشير تقارير صحافية إسبانية الى أن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز ستضع في تصرفه ما قد يصل الى 500 مليون يورو للتعاقدات الجديدة.

وفي مؤتمره الجمعة، رفض زيدان التطرق لمصير أي من لاعبيه الحاليين، مؤكدا "لم أتخذ أي قرار، يتبقى أمامنا شهر ونصف شهر من التنافس".