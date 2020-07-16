وتوّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مساء اليوم الخميس في الجولة 37 ما قبل الأخيرة من المسابقة مبتعدا بفارق 7 نقاط عن غريمه حامل اللقب برشلونة الذي سقط أمام أوساسونا.

وأكد المدرب الفرنسي أن هذا اللقب مهم بالنسبة للاعبين مشيدا بدورهم الكبير خاصة في الظروف التي فرضها وباء كورونا كما عبّر عن رغبته في التواجد في ساحة ثيبيليس للاحتفال رفقة جماهير النادي باللقب لكن الظروف الصحية تحول دون ذلك.

وحول ما إذا كان هذا اللقب يتفوق على تتويجه بدوري الأبطال ثلاث مرات خلال تجربته الأولى كمدرب للفريق، أجاب زيدان "هذا أفضل من أي شيء آخر. يحتاج الأمر الى جهد جبار للفوز بالدوري الإسباني. بعد 38 مباراة، عليك أن تجمع نقاطا أكثر من أي فريق آخر. إنه أمر مذهل".



