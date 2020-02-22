زيدان: "قدمنا أداء جيداً ولم نستحق الخسارة" من قبل AFP February 23, 2020 00:07 3:03 دقيقة أكد المدرب الفرنسي لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان أن فريقه قدّم أداء جيداً في الشوط الأول وأن لاعبيه وجدوا صعوبات في التسجيل أمام ليفانتي الذي وصل مرة وحيدة لحصونه. -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة زيدان: "قدمنا أداء جيداً ولم نستحق الخسارة" 2:10 دقيقة موراليس يتحدّث عن هدفه الرائع في شباك ريال مدريد 0:36 دقيقة مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى - إصابة هازار مقلقة 4:06 دقيقة لايبزيغ المُذهل "يخنق" بايرن ميونيخ بـ"نقطة"! 3:35 دقيقة ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي وبرشلونة في الصدارة 4:06 دقيقة ملخص مباراة لايبزيغ وشالكه 04 2:47 دقيقة ملخص مباراة مارسيليا ونانت 3:20 دقيقة مانشستر سيتي يُطيح بـ"ليستر" ويؤمن الوصافة 4:30 دقيقة رونالدو يسجل في مباراته الألف ويوفنتوس في الصدارة 0:45 دقيقة هاليب تتوج باللقب على حساب ريباكينا