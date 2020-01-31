زيدان في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS January 31, 2020 18:55 5:00 دقيقة مقابلات الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة وزارة الرياضة الروسية تعلق نشاط اتحاد ألعاب القوى 0:30 دقيقة رينجرز يتعاقد مع يانيس هاجي 0:26 دقيقة تشيلسي يتراجع عن بيع مهاجمه الفرنسي جيرو 0:24 دقيقة زيدان يعلق على أنباء رحيل بيل من ريال مدريد 0:35 دقيقة كاراسكو يعود لأتليتكو مدريد 0:34 دقيقة برشلونة يتعاقد مع الشاب ترينكاو من براغا 1:03 دقيقة تييم يضرب موعداً مع دجوكوفيتش في نهائي أستراليا 0:34 دقيقة أرسنال يتعاقد مع سيدريك سواريش من ساوثهامبتون 0:52 دقيقة بن طالب يكشف عن طموحه بعد العودة إلى البريمييرليغ 0:51 دقيقة مانشستر يونايتد تحت وقع الغضب الجماهيري