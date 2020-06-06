زهير فضال يتحدّث عن دربي إشبيلية June 6, 2020 11:54 0:46 دقيقة أكد الدولي المغربي زهير فضال مدافع ريال بيتيس أن المباراة التي ستجمع فريقه الخميس المقبل بغريمه إشبيلية تظل مميزة لكونها مواجهة دربي مضيفا أن رفاقه سيدخلون اللقاء لتحقيق الفوز رغم أن اللعب دون جمهور يعتبرا تحديا للفريق. -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة استئناف منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي في 27 يونيو 0:32 دقيقة تحديد موعد سوق الانتقالات في فرنسا 2:35 دقيقة الأرقام تتهاوى أمام رونالدو مجدداً 0:59 دقيقة أوبلاك يركز على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 3:05 دقيقة فرايبورغ يصدم غلادباخ ويشغل قمة بايرن مع ليفركوزن 0:25 دقيقة الاتحاد الإيطالي يوافق على تطبيق التبديلات الخمسة 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 1:14 دقيقة مواعيد مباريات الدور الثاني من التصفيات المزدوجة 0:48 دقيقة إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر مؤقتا