ويدين ريال مدريد بفوزه إلى كل من الفرنسي كريم بنزيمة (3 و78) وماركو أسينسيو، الذي سجل ثلاثية، (24 و29 و55) وإيسكو (84) فيما تمكن الكوري الجنوبي لي كانغ إن من تسجيل هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 25.

ويحتل ريال مدريد صدارة الـ"ليغا" بـ16 نقطة وبفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد، الوصيف.

أرقام من المواجهة:

كريم بنزيمة شارك بالأهداف بين تسجيل وصناعة في جميع مبارياته الست في الدوري الإسباني هذا الموسم.

بنزيمة يصبح أول لاعب في القرن الحادي والعشرين يشارك في 15 هدفاً في أول 6 مباريات له في موسم الدوري الإسباني (8 أهداف و7 تمريرات حاسمة).

أول هاتريك لماركو أسينسيو في كامل مسيرته الإحترافية.

لي كانغ إن يصبح ثاني لاعب آسيوي يسجل أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد الإيراني جواد نيكونام لأوساسونا عام 2009.

مباراة ريال مدريد وريال مايوركا - التفاصيل والأحداث

نهاية المواجهة بفوز كبير لفريق ريال مدريد على ريال مايوركا 6-1.

93: رأسية يوفيتش تجد العارضة.

84: إيسكو يدون اسمه على ورقة المسجلين في هذه المباراة (6-1).

79: بنزيمة يسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة.. ريال مدريد يسجل 5 أهداف في شباك الضيوف (5-1).

75: ريال مايوركا يحاول الوصول إلى شباك كورتوا لكن دون جدوى

55: أسينسيو يصنع الحدث في هذه المباراة بتسيجيله "هاتريك" في هذه المباراة (4-1)

49: الحكم يعود لتقنية المساعدة بالفيديو "VAR" ويرفض هدف بنزيمة.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق للفريق الملكي 3-1.

36: المدافع السلوفاكي مارتن فالينت ينقذ شباك فريقه من محاولة أسينسيو الذي دوّن هدفين إلى حد الآن في هذه المباراة

29: بنزيمة في التمرير وأسينسيو ينهي حكاية الهدف في شباك الحارس مانولو رينا (3-1).

25: الكوري الجنوبي لي كانغ إن يخترق محور دفاع ريال مدريد ويقلص الفارق (2-1).

24: في الوقت الذي حاول فيه مايوركا العودة إلى أجواء المواجهة، تمكن أسينسيو من استغلال ارتباك في الخط الخلفي للضيوف وسجل الهدف الثاني (2-صفر).

20: فريق مايوركا يقترب كثيراً من حصون الفريق الملكي، حركة فنيّة رائعة من الياباني كوبو لتأتي الكرة أمام لوغو الذي أضاع احداثيات المرمى.

18: جملة تكتيكية رائعة من لاعبي مايوركا، الكرة تصل إلى جونيور لوغو الذي صوّب لكن كرته وجدت حضوراً جيداً من البرازيلي ميلتاو الذي رد الخطر

3: بنزيمة لا يمهل مدافعي مايوركا كثيراً، الفرنسي سرق الكرة وافتتح التسجيل (1-صفر).

بداية المباراة بين ريال مدريد ومايوركا في الجولة السادسة من الـ"ليغا".

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

ريال مايوركا