ريال وأتلتيكو في ديربي يعد بالإثارة من قبل beIN SPORTS December 12, 2021 11:10 3:36 دقيقة تضبط العاصمة الإسبانية عقارب الساعة هذا الأحد على توقيت الديربي بين الريال والأتليتي، ورغم المؤشرات الإيجابية للنادي الملكي بصدارة في الليغا وكذلك في دوري الأبطال إلا أنّ كارلو أنشيلوتي حذّر من الثقة المفرطة. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات 3:36 دقيقة ريال وأتلتيكو في ديربي يعد بالإثارة 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:33 دقيقة بوقرة يهنئ لاعبي الجزائر ويشيد بالمنتخب المغربي 1:00 دقيقة البلايلي يهدي هدفه الرائع للشعب الجزائري 0:50 دقيقة بانون: دفعنا ضريبة عدم التركيز في بداية المباراة 5:31 دقيقة المنتخب الجزائري يصعد إلى نصف نهائي كأس العرب 1:47 دقيقة الحسين عموتة: لم نقدم المستوى المطلوب 0:35 دقيقة مونبلييه يحقق يفوز برباعية على بريست 2:31 دقيقة كريستيانو رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد