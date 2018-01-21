ريال مدريد أعاد البسمة إلى شفاه أنصاره بانتصار كبير على ديبورتيفو لاكورونيا 7-1 الأحد في المرحلة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني، لكن الهدف السادس أعطى رسائل عديدة.

وكان هدف ريال مدريد السادس بتوقيع رونالدو (الهدف الشخصي الثاني له) قد حمل بصمة تكتيكية قلت مشاهدتها في ريال مدريد هذا الموسم.

وبعد قطع الألماني كروس للكرة من ديبورتيفو لاكورونيا مرّر نجوم ريال مدريد الكرة فيما بينهم 15 مرة ومن ثم وضعها رونالدو في المرمى.

وحرم ريال مدريد منافسه من لمس الكرة لقرابة 42 ثانية قبل الهدف.

وعانى ريال مدريد كثيراً هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، وتبدو مسألة خسارة لقبه كبطل لليغا شبه محسومة منطقياً.