أقيمت المباراة مساء السبت على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي وتمكن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من تسجيل هدف التقدم للريال في الدقيقة 38 من ضربة رأس رائعة إثر تمريرة حاسمة من مواطنه فينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة 68 استطاع لوكاس فاسكيز تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد مستغلاً تمريرةً حاسمةً رائعة من البرازيلي رودريغو.

ورفع ريال مدريد رصيده بذلك إلى 72 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية فيما تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان ريال وضع خلفه هزيمته المذلة على أرضه أمام برشلونة برباعية نظيفة قبل مرحلتين من خلال فوزين خارج الديار، على سلتا فيغو 2-1 بفضل ثنائية أيضًا لبنزيمة، ثم على تشيلسي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (3-1).

وعلى غير عادة، أجرى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية وأراح نجمَي الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس وزج الفرنسي اليافع إدواردو كامافينغا والبرازيلي رودريغو.

أحداث المباراة

وفرض ريال هيمنة مطلقة على الشوط الاول وهز بنزيمة الشباك في الدقائق الاولى إلا أن الهدف ألغي بداعي التسلل، قبل أن يسدد الظهير البرازيلي مارسيلو كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة أبعدها الحارس دافيد سوريا إلى ركنية (8).

ويقدم بنزيمة موسماً هائلا سجل خلاله 37 هدفًا في 36 مباراة في كافة المسابقات، بينها 24 في صدارة ترتيب هدافي الدوري، و11 في دوري الابطال.

وواصل أصحاب الارض ضغطهم ورفع بنزيمة عرضية عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني إلى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي تابعها على الطائر تصدى لها الحارس (19).

وبعد ثوانٍ فقط، كان الدور على البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور، المتألق هذا الموسم، لتهديد الضيوف عندما قام بفاصل مهاري مميز واخترق المنطقة عن الجهة اليسرى وسدد من زاوية ضيقة استقرت بين يدي سوريا (20).

وأثمر ضغط ريال أخيراً عن هدف بنكهة برازيلية بعدما رفع فينيسيوس عرضية من الرواق الأيسر تابعها كازيميرو رأسية في المرمى، مسجلاً هدفه الاول في الليغا هذا الموسم (38).

ولم تكن غزارة الفرص حاضرة في الشوط الثاني كما الأول، إلا أن ريال نجح في مضاعفة تقدمه من أول تسديدة على المرمى بعدما مرر البرازيلي رودريغو الكرة من داخل المنطقة الى فاسكيس الذي سددها بيسراه زاحفة في الزاوية اليمنى (68).

وسحب أنشيلوتي بنزيمة قبل ربع ساعة من النهاية رفقة كازيميرو ليريحهما قبل المباراة المرتقبة الثلاثاء وزج بالويلزي غاريث بايل المتوقع رحيله مع نهاية الموسم، وداني سيبايوس.