وسجل كل من الألماني توني كروس (14) والفرنسي كريم بنزيمة (38) هدفي الفريق الملكي فيما دوّن الكولومبي راداميل فالكاو هدف فاليكانو الوحيد في الدقيقة 77.

وارتقى ريال مدريد إلى صدارة الـ"ليغا" مؤقتاً بـ27 نقطة فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز السادس مؤقتاً بـ20 نقطة.



ريال مدريد ورايو فاليكانو - التفاصيل والأحداث

نهاية المواجهة بفوز ريال مدريد على رايو فاليكانو 2-1.

حاول أنشيلوتي القيام بالتغييرات اللازمة من أجل ارجاع الفريق إلى سالف مستواه إلا أن الفريق المنافس كان خطيراً في مناسبة أولى بكرة أبعدها كروس من على مشارف الخط النهائي للمرمى ومرة أخرى بتألق لافت لكورتوا في ابعاد تصويبة غارسيا (91).

حاول فاليكانو ازعاج الخط الخلفي لفريق ريال مدريد فأثمرت محاولاته الخطيرة، بيبي على القائم (74)، إلى هدف سجله الكولولمبي المخضرم فالكاو برأسية مميزة اصطدمت بالنمساوي ألابا (77).

عند الدقيقة 70، هبوط غريب في أداء ريال مدريد وكأنه استسهل المباراة.

واصل ريال مدريد من حيث أنهى الفترة الأولى من زمن المواجهة، فأحكم قبضته على بدايات الشوط الثاني وظهر ذلك من خلال الثقة التي منحت للاعبين جراء التقدم في النتيجة ما أفرز جملاً تكتيكية وعروضاً فنية رائعة قدمها فينيسيوس والمعزوفات الموسيقية القادمة من كريم بنزيمة (62).

المباراة تعود في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على رايو فاليكانو 2-صفر.

هدف بنزيمة جاء من تمريرة في غاية الروعة من النمساوي ألابا.

بسط ريال مدريد سيطرته على ما تبقى من مجريات وأحداث الفترة الأولى (استحواذاً وفرصاً)، وبعد سلسلة من المحاولات التي تألق في ردّها الحارس المقدوني ديميتروفسكي، عجز الأخير عن إبطال مفعول خطورة الفرنسي بنزيمة الذي انفرد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38.

الحكم عاد إلى الــVAR من أجل التثبت في وضعية فينيسيوس الذي كان وراء تسجيل هدف السبق لأبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

استغل ريال مدريد التوجه الكبير للاعبي فاليكانو نحو المقدمة والاختلال الدفاعي الناتج عن قلة التوازن الموجود بين الخطوط جراء هذه الحالة لتصل الكرة نحو أسينسيو الذي أرسل عرضية متقنة نحو كروس صاحب الهدف الأول من تسديدة قوية (15).

انطلاقاً من الدقيقة الرابعة، حاول ريال مدريد رويداً رويداً استعاب ضغط الضيوف بالنقلات القصيرة والبحث عن بنزيمة الذي مهد كرة لفينيسيوس الذي هز الشباك (5) لكن حكم المباراة بابلو غونزاليس اعتبر بأن البرازيلي كان في موضع تسلل.

دخل رايو فاليكانو مباشرة في صلب الموضوع مهدداً مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ففي الدقيقة الأولى لعبت الكرة من خلف الخط الدفاعي للفريق الملكي لتصل إلى ألفارو غارسيا الذي صوب دون تركيز فأضاع فرصة افتتاح التسجيل مبكراً.

بداية المواجهة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

التشكيلة الأساسية:

ريال مدريد

رايو فاليكانو