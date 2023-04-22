تغلّب ريال مدريد على ضيفه سلتا فيغو 2-0 اليوم السبت ضمن المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح ريال مدريد في تحقيق انتصاره الثالث توالياً بجميع المسابقات والثاني توالياً في الليغا ليؤكد صحوته بعد خسارته المفاجئة أمام فياريال في المرحلة قبل الماضية.

ومنح أسينسيو ريال مدريد الأفضلية بهدف جاء في الدقائق الاخيرة من الشوط الأول بعد كرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور (42).

واضاف البرازيلي الآخر ميليتاو هدف تعزيز النتيجة من كرة لأسينسيو في بداية الشوط الثاني (48).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة بفارق ثمان نقاط مؤقتاً عن برشلونة المتصدر الذي يواجه أتلتيكو مدريد الأحد في قمة مباريات المرحلة.

وعزز ريال سوسييداد مركزه الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه في الوقت القاتل وبالنيران الصديقة على ضيفه رايو فايكانو 2-1.

سجل رايو فايكانو هدف السبق عبر إيسي بالاسون كاماتشو بعدما انتزع الكرة من جون باشيكو من منتصف الملعب (57)،

ورد سوسييداد بعد دقيقتين بفضل النروجي ألكسندر سورلوث عبر تمريرة من ايهن مونوس (59).

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حصد سوسييداد النقاط الثلاث بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع الفرنسي لوريان لوجون عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).

ورفع سوسييداد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى انتصر بلد الوليد بصعوبة على جيرونا بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

