وتقدم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 12 وأضاف فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن تشهد المباراة قمة الإثارة والندية في دقائقها الأخيرة، إذ تمكن فيران توريس من تضييق الفارق بإحرازه هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83 قبل أن يتمكن رودريغو من تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة (90+1).

واستعاد ريال مدريد بذلك الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق 3 نقاط أمام برشلونة الثاني الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.

أبرز أحداث المباراة

دق 91 - رودريغو يهدي ريال مدريد ثالث الأهداف عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عقب العودة لتقنية الفيديو "فار".

دق 87 – إنسو فاتي يهدر فرصة ذهبية لإدراك التعادل .. مستوى الريال تراجع بشدة حالياً.

دق 83 – أفضل دقائق المباراة لبرشلونة على الإطلاق إنسو فاتي يلعب دور البطولة ويمر من مدافعي ريال مدريد ثم يمرر الكرة عرضية أرضية انقض عليها فيران توريس بقوة مسجلاً هدف برشلونة الأول .. عودة جيدة للضيوف وإن كانت متأخرة!

دق 79 – برشلونة الأفضل حالياً وليفاندوفيسكي أخطر لاعبي الفريق الكاتالوني، تهيأت الكرة أمامه فسددها أرضية بشكل مباشر إلا أن حارس ريال مدريد أندري لونين أمسكها بثبات.

دق 67 – سيطرة كاملة لريال مدريد ومحاولات مستمرة من فينيسيوس جونيور وبنزيمة لإحراز الهدف الثالث إلا أن دفاع برشلونة يستبسل حتى لا تستقبل شباكه هدفاً إضافياً

دق 52 – بنزيمة يسلم الكرة من خارج منطقة الجزاء وتقدم بمهارة فائقة وسددها أرضية سكنت الشباك معلنة الهدف الثالث لريال مدريد إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

دق 51 – هجمة منظمة من ريال مدريد وتوني كروس سدد كرة مباشرة صوب المرمى ذهبت فوق عارضة الحارس تير شتيغن.

دق 46 – انطلاق الشوط الثاني، برشلونة يبحث عن التعويض وريال مدريد لمواصلة أداءه المتوازن واغتنام هفوات العملاق الكاتالوني.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول من الكلاسيكو بتقدم ريال مدريد على برشلونة 2-صفر.

دق 35: كرة عكسية من مدافع برشلونة إيريك غارسيا، أتت امام هجوم ريال مدريد الذي تلاعب بدفاع برشلونة ثم جاء الدور على فالفيردي الذي صوّب بقوة وسجل الهدف الثاني للملكي (2-صفر).

دق26: كرة نموذجية من رافينيا والبولندي ليفاندوفسكي حاول وضع الكرة في الشباك الخالية لكن كرته علت المرمى.

فاز ريال مدريد في 5 من آخر 6 مواجهات ضد برشلونة في جميع المسابقات، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها على منافسه في 18 مواجهة سابقة.

لم يخسر الفرنسي فرلاند مندي ظهير ريال مدريد في 5 مباريات كلاسيكو بجميع المسابقات.

دق 12: بوسكيتش يواصل ارتكاب الأخطاء، ريال مدريد نحو السرعة القصوى من خلال فينيسيوس الذي صوب كرة تألق في ردها الحارس الألماني لتأتي الكرة أمام بنزيمة الذي دون هدف السبق (1-صفر)

دق 8: ردة فعل ريال مدريد كانت من خلال البرازيلي فينيسيوس الذي صوب بجانب مرمى الحارس تير شتيغن.

دق5: أول محاولة في المباراة من أقدام البرازيلي رافينيا بتصويبة كانت سهلة للحارس الأوكراني أندري لونين.

الكلاسيكو هو أكثر المواجهات في تاريخ الدوري بواقع 184 لقاء، حيث فاز ريال مدريد في 76 مناسبة وبرشلونة 73 مرة، فيما تعادلا 35 مرة، وكل فريق سجل 295 هدفاً.

بداية المباراة على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

التنشكيلة الأساسية:

ريال مدريد

برشلونة