وضرب ريال مدريد أكثر من عصفور في حجر واحد بفوزه خارج أرضه على إيبار 4-0 اليوم السبت ضمن الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاز ريال مدريد بنتيجة كبيرة للمرة الثانية توالياً بعدما تجاوز غلطة سراي التركي 6-0 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الفائت.

وتناوب على أهداف ريال مدريد كلّ من الفرنسي كريم بنزيمة (17 ومن ركلة جزاء 29) والقائد سيرجيو راموس من ركلة جزاء (20) والأوروغوياني المتألق مؤخراً فالفيردي (61)، ليعود إلى سكة الانتصارات في الليغا بعدما تعثر بالتعادل السلبي أمام ريال بيتيس الجولة الفائتة.

وصعد ريال مدريد بفضل هذا الفوز إلى صدارة الدوري الإسباني لقرابة ساعتين بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة قبل أن يستعيدها برشلونة بفارق الأهداف بعدما تجاوز سلتا فيغو 4-1.

وهذا ثاني أعلى انتصار يحققه ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد أن فاز في الجولة قبل الفائتة على ليغانيس بخماسية نظيفة، كما أنّه حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة توالياً في المسابقة المحلية والخامسة توالياً أيضاً في جميع المسابقات.

