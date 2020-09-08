رجال المدرب زين الدين زيدان أجروا حصّة تدريبيّة طبعها الكثير من الحماس وشهدت غياب العديد من اللاّعبيين الدوليّين على غرار القائد سيرخيو راموس وداني كارفخال وتوني كروس حيث كشف اللاّعبون عن رغبتهم الكبيرة في دخول الموسم بقوّة للحفاظ على لقب الليغا.

