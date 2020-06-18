وأعاد هذا الفوز، الفارق بين برشلونة المتصدر (64 نقطة) وريال مدريد وصيفه لنقطتين، مع تبقي تسع مباريات لكل منهما قبل نهاية الموسم.

سجّل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الأول في الدقيقة 61، والعائد من الإصابة ماركو أسينسيو الثاني في الدقيقة 74 وبنزيمة الثالث من تسديدة جميلة في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد ألفريدو د ستيفانو بدون حضور جماهيري في ظل تفشي جائحة كورونا.

دخل النادي الملكي المباراة الثانية له منذ عودة الليغا بعد، متخلفا بفارق خمس نقاط في المركز الثاني، عن النادي الكاتالوني الفائز على ليغانيس (2-صفر) الثلاثاء في المرحلة ذاتها.

وبدأت المباراة بإيقاع بطيء نسبيا، قبل أن يرفع المضيف الضغط المباشر على مرمى فالنسيا وحارسه يسبر سيليسن الذي اضطر للتدخل مرارا خلال الدقائق الـ45 الأولى.

واختبر عدد من لاعبي ريال الحارس الهولندي من مسافات بعيدة نسبيا، بينهم البرازيلي كاسيميرو (4) والألماني طوني كروس (10 و12) والبلجيكي إدين هازار (17)، تمكن الحارس السابق لبرشلونة من إيقافها.

كما أبعد سيليسن محاولات من مسافات قريبة، بينها لهازار بعد هجمة مرتدة سريعة (12)، وأخرى لداني كارفاخال الذي غالط الدفاع واخترق منطقة فالنسيا قبل ان يسدد نحو المرمى، ليبعدها حارس المرمى بقدمه (26).

وعلى رغم ضغط ريال، شكّل فالنسيا خطرا كبيرا على مرمى حارس فريق العاصمة البلجيكي تيبو كورتوا، لاسيما من خلال الهجمات المرتدة.

وجاءت أولى المحاولات الخطرة لـ"الخفافيش" عن طريق رودريغو مورينو في الدقيقة 14، عندما سدد كرة أرضية من على حافة المنطقة، تجاوزت حارس المرمى بعدما لمسها بأطراف أصابعه، لكنها ارتدت من القائم الأيسر.

وحرمت تقنية الفيديو فالنسيا من هدف التقدم في الدقيقة 21، والذي جاء عن طريق مورينو، بعدما تبين ان زميله الأوروغوياني ماكسي غوميز المتواجد في مسار تمريرة كارلوس سولير، كان في موقع تسلل.

ودخل ريال الشوط الثاني مكررا المحاولات الهجومية الضاغطة، لكنه تمكن هذه المرة من تحويلها الى أهداف.

وجاء الأول من بنزيمة بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين سيليسن، بعد تمريرة حاسمة على طبق منذ ذهب من هازار (61).

وفي الدقيقة 74، وبعد ثوانٍ من دخوله بدلا من فيديريكو فالفيردي، سجل أسينسيو الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة بالقدم اليسرى، بعد تمريرة من الفرنسي فيرلان مندي.

وبعد نحو عشر دقائق، أتى هدف بنزيمة الأجمل في اللقاء متوجا الأداء الهجومي لريال. وتلقى الفرنسي تمريرة من أسينسيو داخل المنطقة، فهيأها بالقدم اليمنى وسددها "على الطاير" باليسرى في سقف مرمى سيليسن، رافعا رصيده من الأهداف في الليغا هذا الموسم إلى 16 هدفا وتخطى النجم المجري فيرينتس بوشكاش كخامس أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي في جميع المسابقات برصيد 243 هدفاً.