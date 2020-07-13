وسجل أهداف الفائز الفرنسيان فيرلاند ميندي 10، وكريم بنزيمة 16، فيما وقع على هدف الفريق الأندلسي، لاعبه الفنزويلي داروين ماتشيز 50.

وصار رصيد الفريق الملكي 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه وملاحقه برشلونة الثاني، وبات فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بحاجة لفوز واحد فقط للظفر باللقب وهو ما قد يحدث الخميس المقبل عندما يواجه ضيفه فياريال.

ويمني عشاق الميرنغي النفس بإحراز لقب الليغا للمرة الأولى منذ 2017، وتعزيز رقم الملكي القياسي في البطولة الذي يبلغ 33 لقباً الآن.

مباراة ريال مدريد وغرناطة - التغطية الخاصة



نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 2-1.

(85) كوتروا وراموس يجنبان فريقهما ريال مدريد من هدف التعادل بعد فرصة مزدوجة الأولى من هيريرا والثانية من النيجيري عزيز.

الهدف الأول في شباك كورتوا في الدوري الإسباني بعد 507 دقيقة

(66) بنزيمة يرسل عرضية قوية لكن حارس غرناطة يعترض طريقها.

(60)ربع ساعة ممتازة من أصحاب الأرض هاجموا فيها بشجاعة مرمى مدريد.

هدف (50) غرناطة يقلص الفارق عن طريق الفنزويلي داروين ماتشيز الذي انفرد بمرمى كورتوا ووضعها بين أقدامه، بعد تمريرة رائعة من هيريرا.

(46) بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق للفريق الملكي 2-0.

(43) بنزيمة يهدد مرمى غرناطة بتسديدة قوية يبعدها الحارس سيلفا لركنية.

(35) الهدفان المبكران أراحا ريال مدريد كثيراً، في المقابل أربكا صفوف غرناطة فلم يقم بهجمة خطيرة واحدة على مرمى كورتوا، الذي أمسك بكرة رأسية واحدة بلا صعوبات.

21 لاعباً مختلفا سجلوا أهداف مدريد هذا الموسم

هدف ثان لريال مدريد (16) سجله كريم بنزيمة من هجمة مرتدة مثالية لعبها مودريتش لإيسكو ثم أعادها الأخير بطريقة رائعة للكرواتي الذي لعبها بدوره للفرنسي القناص فلم يتوان الأخير عن وضعها بالمرمى بعد مهارة ممتازة.

أول هدف لميندي بقميص الفريق الملكي بعد 29 مباراة في جميع المسابقات.

(10) هدف مباغت جداً لريال مدريد سجله الفرنسي فيرلاند ميندي بيسارية قوية للغاية

(05) أول تهديد كان من إيسكو تصدى لها البرتغالي روي سيلفا حارس غرناطة.

(01) صافرة البداية من قبل الحكم سانتياغو خايمي.

تشكيلة غرناطة:

تشكيلة ريال مدريد: