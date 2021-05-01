متابعة - أحمد النفيلي

وتأخر الفوز كثيراً على كتيبة المدرب زين الدين زيدان، وافتتح المدافع إيدر ميليتاو التسجيل بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 76 قبل أن يحرز كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

ريال مدريد وأوساسونا - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 80 – الريال ينهي المباراة تماماً عقب إحرازه للهدف الثاني، كريم بنزيمة مرر الكرة بينية رائعة لكاسيميرو الذي حاول إيقافها إلا أنها طالت منه ولكن لحسن حظه مرت من حارس أوساسونا بغرابة وذهبت إلى المرمى الخالي معلنة الهدف الثاني للفريق الملكي.

الدقيقة 76 – الحل أتى أخيراً من قبل إيسكو البديل، الذي لعب ركلة ركنية متقنة فذهبت الكرة على رأس إيدر ميليتاو الذي سددها برأسه رائعة فسكنت الشباك معلنة الهدف الأول للفريق الملكي.

الدقيقة 67 – البديل رودريغو كاد أن يفتتح التسجيل لريال مدريد عندما توغل بدون أي مقاومة دفاعية وسدد كرة أرضية زاحفة ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى أوساسونا، الفرصة هي الأولى للريال في الشوط الثاني.

الدقيقة 60 – مارتينيز كاد أن ينفرد تماماً بمرمى ريال مدريد إلا أنه أهدر الفرصة بغرابة عقب إخفاقه في السيطرة على الكرة، أوساسونا يؤدي مباراة كبيرة، بينما الريال يهدر الوقت بغرابة رغم حاجته الماسة للانتصار.

الدقيقة 54 – مارتينيز مهاجم أوساسونا أطلق تسديدة صاروخية أرضية أنقذها كورتوا بصعوبة وارتدت الكرة منه إلى منطقة العمق إلا أن دفاع ريال مدريد أبعد الكرة بسرعة.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين ريال مدريد وأوساسونا، أصحاب الأرض كانوا قريبين جداً من افتتاح التسجيل إلا أن تألق حارس أوساسونا سيرجيو هيريرا أبقى على التعادل بين الفريقين.

الدقيقة 45 - الأرجنتيني إزكويل أفيلا مهاجم أوساسونا أحرز هدف في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول إلا أنه تم إلغاؤه بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

الدقيقة 33 – أسينسيو مرر الكرة إلى فينيسيوس المتمركز بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، المهاجم البرازيلي سددها أرضية زاحفة إلا أنها ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 29 – الحارس سيرجيو هيريرا تصدر المشهد وأنقذ مرماه من سيل من التسديدات المتتالية من لاعبي الريال، آخرها رأسية صاروخية من قلب الدفاع إيدير ميليتاو، تألق حارس أوساسونا أوضح السيطرة الواضحة للفريق الملكي على مجريات اللقاء في هذه الدقائق.

الدقيقة 23 – ارتفاع مستوى المباراة سانشيز ظهير أوساسونا الأيسر سدد كرة لولبية خادعة في المرمى إلا أن كورتوا أنقذ مرمى الريال بصعوبة، وارتدت الكرة إلى هجمة صريحة للفريق الملكي، اودريوزولا انطلق من الجانب الأيمن ورفع كرة عرضية لمسها هازار برأسه ووصلت إلى بنزيمة الذي سددها مباشرة إلى خارج الملعب.

الدقيقة 15 – ضغط رائع من أوساسونا في وسط الملعب، لاعبو الضيوف ضيقوا المساحات على لاعبي ريال مدريد الذين وجدوا صعوبات في الاختراق أو التمرير.

الدقيقة السادسة – الريال يستهل المباراة بضغط شرس على مرمى الضيوف بغية تسجيل هدف مبكر في مباراة يبدو فيها لابديل عن الفوز للفريق الملكي، إدين هازار العائد من الإصابة قاد هجمة عن طريق الاختراق من العمق إذ مر من فيدال ظهير أوساسونا الأيمن ومررها إلى فينيسيوس جونيور إلا أنها لم تستغل.

الدقيقة الأولى – الحكم غييرمو كوادرا فرنانديز أطلق صافرته معلناً بداية المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه أوساسونا، مواجهة بالغة الأهمية للريال حامل اللقب الذي يسعى للتشبث بآمال الحفاظ على لقبه وتقليص الفارق مع أتلتيكو المتصدر.

ريال مدريد وأوساسونا - تشكيلة الفريقين

ريال مدريد

أوساسونا