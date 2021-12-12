أحرز الهدف الأول للريال كريم بنزيمة في الدقيقة السادسة عشرة، ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

بذلك عزز ريال مدريد موقعه في الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 42 محققاً فوزه الثالث عشر في المسابقة مقابل 3 تعادلات وخسارة، من جانبه تجمد رصيد أتلتيكو حامل اللقب عند 29 نقطة في المركز الرابع متلقياً خسارته الثالثة مقابل 5 تعادلات و8 انتصارات.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: أبرز أحداث المباراة

حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً فوز ريال مدريد بثنائية، الفريق الملكي عزز صدارته وأكد أنه الأفضل حالياً في الليغا الإسبانية والمرشح الأول لحصد اللقب.

الدقيقة 92 +2 – لاعبو أتلتيكو يتمسكون بأمل هز شباك الريال، سلسلة تمريرات من الجانب الأيمن تنتهي عند فيليكس الذي سددها مباشرة أخرجها كورتوا مجدداً محافظاً على نظافة شباكه في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم.

الدقيقة 80 – هجمات متواصلة من أتلتيكو مدريد وتسديدتين متتاليتين من ليمار والبديل الآخر لويس سواريز إلا أن كورتوا يواصل التألق ويذود عن شباكه بمهارة وثقة.

الدقيقة 76 – توما ليمار انبرى لركلة حرة وسدد الكرة لولبية ومخادعة في طريقها للمرمى إلى أن كورتوا أمسكها بثقة.

الدقيقة 75 – هدوء تام في نسق اللعب من الفريقين أتلتيكو يضغط بحثاً عن تقليص الفارق إلا أن دفاع ريال مدريد له الكلمة العليا.

الدقيقة 57 - فينيسيوس جونيور يواصل لعب دور البطولة في ريال مدريد مجدداً يقوم بإهداء تمريرة حاسمة متقنة وذكية للقادم من الخلف بدون أي رقابة ماركو أسينسيو الذي سدد بيسراه في المرمى معلناً ثاني أهداف ريال مدريد.

الدقيقة 51 – محاولات أتلتيكو للتعادل تستمر، كونيا سدد على مقربة من المرمى إلا أن كورتوا تألق مجدداً وأنقذ شباكه من تلقي هدف التعادل.

الدقيقة 50 – تسديدة أرضية زاحفة من المهاجم البديل في فريق أتلتيكو جواو فيليكس، حارس الريال كورتوا تصدى للكرة على مرتين بصعوبة.

الدقيقة 48 – انطلاقة قوية للفريق الملكي الثنائي أسينسيو وفينيسيوس تناقلا الكرة بمهارة وسرعة داخل منطقة جزاء أتلتيكو إلا أن تباطء أسينسيو جعل دفاع أتلتيكو يتكتل ويخرج الكرة.

الدقيقة 46 – انطلاق الشوط الثاني ريال مدريد تلقة ضربة قوية بإصابة مهاجمه بنزيمة ونزول المهاجم البديل لوكا يوفيتش، على الجانب الآخر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو أخرج غير الموفق غرييزمان ودفع بجواو فيليكس كما نزل توما ليمار بدلاً من كاراسكو.

ريال مدريد ينهي الشوط الأول بتقدم مستحق على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف أحرزه كريم بنزيمة بشكل رائع.

الدقيقة 35 - الفرصة الأقرب لأتلتيكو مدريد للتسجيل منذ انطلاق المباراة، ركلة حرة مباشرة انبرى لها غرييزمان وسددها رائعة تخطت الحائط البشري فوجدت الحارس كورتوا الذي تألق بتصدي ولا أروع منقذاً مرماه من تلقي هدف التعادل.

الدقيقة 30 – نشاط هجومي لأتلتيكو سعياً لإدراك التعادل غير أن دفاع الريال بقيادة ألابا وميليتاو مع الضغط الدائم للاعبي الوسط المدافعين الثلاثي كروس ومودريتش وكاسيميرو أفسد جميع محاولات الضيوف.

الدقيقة 16 – ريال مدريد يكشر مبكراً عن أنيابه، هجمة منظمة رائعة للفريق الملكي بدأها كاسيميرو الذي مرر الكرة لأسينسيو فأهداها الأخير لفينيسيوس جونيور فتوغل البرازيلي الدولي من الجهة اليمنى ورفعها متقنة استقبلها نجم الفريق ومهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بيمناه مباشرة وأودعها شباك الحارس يان أوبلاك.

الدقيقة الرابعة – انطلاقة قوية لأتلتيكو مدريد المهاجم ماثيوس كونيا هدد مرمى الريال في فرصتين متتاليتين ودفاع الفريق الملكي بدأ يستشعر الخطورة.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء أنطونيو ميغيل ماثيو لاهوز أطلق صافرته معلناً بداية المباراة المرتقبة، ريال مدريد المتصدر وصاحب الأرض يسعى لتخطي عقبة الديربي وتعزيز موقعه في الصدارة فيما يحاول أتلتيكو أن يستعيد توازنه ويخرج من دوامة نتائجه السيئة محلياً.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: تشكيلة الفريقين

ريال مدريد

أتلتيكو مدريد