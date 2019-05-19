وسجل لورنزو مورون (61) ولاعب ريال السابق خيسي رودريغيز (75) هدفي بيتيس الذي تقدم للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد ريال عند 68 في المركز الثالث.

وهي الخسارة الثانية على التوالي والثالثة لريال في مبارياته الأربع الأخيرة في "الليغا"، بعد سقوطه أمام رايو فايكانو صفر- 1 وريال سوسييداد 1-3، رافعاً سجله من الهزائم إلى 12، وهو أمر لم يحصل منذ موسم 1998-1999 حين مُني بنفس العدد من الهزائم.

وأبقى مدرب ريال الجديد-القديم الفرنسي زين الدين زيدان الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والألماني توني كروس والويلزي غاريث بايل وإيسكو على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل الأخير بدلاً من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 69.

وتناول زيدان موضوع بايل المرشح بقوة لمغادرة النادي الملكي، قائلا "أنا متأسف لأني لم أمنح بايل فرصة لعب بعض الدقائق اليوم. لكني لا أدري ما الذي سيحصل. القرار الذي اتخذته (بإبقاء بايل خارج التشكيلة الأساسية مجددا)، مرتبط باليوم وهذه المباراة بحد ذاتها".

وخرج لاعبو الريال تحت صافرات استهجان جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو" التي لم تستسغ الخسارة الخامسة للفريق على أرضه هذا الموسم.

وبعد شوط أول متكافىء، افتتح بيتيس التسجيل بفضل تسديدة من داخل المنطقة لمورن (61) إثر تمريرة أرضية زاحفة من المكسيكي أندريس غواردادو الذي انسل في الجهة اليسرى في ظهر الدفاع المدريدي بعد تمريرة من منتصف الملعب من الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

وعمّق بيتيس جراح ريال بالهدف الثاني عبر خيسي الذي استفاد من تمريرة داخل المنطقة ليودع الكرة في شباك الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس (75) الذي أنقذ فريقه من خسارة أكثر فداحة بعدما تصدى لعدة محاولات من لاعبي الفرق الأندلسي الذي سبق له أن خرج منتصراً أيضاً هذا الموسم من معقل القطب الآخر برشلونة البطل 4-3، ما جعل مدربه كيكي سيتيان أول من يفوز على العملاقين في ملعبهما خلال موسم واحد منذ 2002-2003، حين حقق ذلك غريغوريو مانسانو مع ريال مايوركا.

وقال مارسيلو مدافع ريال مدريد "بدأنا الموسم بشكل سيء، وأنهيناه بشكل سيء أيضا".

وأضاف "لم نرغب في أن يمضي الموسم بهذه الطريقة بل أردنا، التنافس على الألقاب حتى النهاية. كان موسماً شاقاً وأحد أصعب المواسم على المستوى الشخصي وحاولنا التعامل مع الأمور لكننا نتطلع الآن للموسم المقبل".

وتجنب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحديث عن تكهنات رحيل نافاس أو بيل لكنه شدد على أن مستقبل اللاعبين لا يتعلق باختيارات التشكيلة".

وأضاف "لا أعرف إن كانت خر مباراة لهما ولا أعرف ما سيحدث مستقبلاً. لعب كيلور بشكل جيد ولكن سنرى ما سيحدث في الموسم المقبل".