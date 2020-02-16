متابعة: مازن الريس

تعثر ريال مدريد أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2 يوم الأحد ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتلقى ريال مدريد هدفاً مباغتاً حمل توقيع الروسي سمولوف (7) قبل أن يدرك الألماني كروس التعادل في الشوط الثاني (52) ومن ثم أضاف راموس هدف التقدم من ركلة جزاء حصل عليها البلجيكي هازار (65).

وعندما كان ريال مدريد ينتظر الاحتفال بفوزه السادس توالياً في الليغا انسل سانتي مينا بين المدافعين وعدّل النتيجة في الوقت القاتل (85).



وانفرد ريال مدريد بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن ملاحقه برشلونة، فيما صار رصيد سلتا فيغو 21 نقطة ليرتقي مرتبة ويترك المركز الثامن عشر لمايوركا الذي يملك ذات الرصيد من النقاط.

وشهدت مباراة ريال مدريد مع سلتا فيغو عدة قرارات تكتيكية من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، مثل الزجّ بالبلجيكي هازار العائد من الإصابة أساسياً رفقة البرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بيل، إضافة لاعتماده الكبير على الكرات العرضية في الشوط الأول.

ويترقب عشاق ريال مدريد الشكل التكتيكي الذي سيخوض به زيدان مواجهته مع مانشستر سيتي الإنكليزي بقيادة الإسباني غوارديولا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء بعد المقبل.

ريال مدريد وسلتا فيغو - التغطية الخاصة

(90+1) بنزيمة يظهر مرة جديدة والحارس يتصدى ببراعة.

(88) بنزيمة يهدر بغرابة فرصة الهدف الثالث.

هدف (85): البديل مينا يكسر مصيدة التسلل ويدرك التعادل.

(75) ريال مدريد يسيطر على اللقاء ويتجنب الاندفاع للأمام الذي كان عليه قبل هدف التقدم.

هدف (65): راموس يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها البلجيكي هازار بذكاء كبير.

(59) كروس يجرب مرة أخرى وهذه المرة خارج المرمى.

هدف (52): الألماني كروس يجد الحل عقب جملة تكتيكية ينهيها بهدوء في المرمى.

(49) تقنية الفيديو تلغي هدفاً لريال مدريد بسبب تسلل راموس قبل وضعه الكرة في الشباك.

البلجيكي كورتوا يتألق وينقذ ريال مدريد من تلقي الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الشوط.

(41) الويلزي بيل كاد يباغت سلتا فيغو ولكن الحظ يعانده.

(38) مارسيلو يسدد على الطائر وكرته فوق المرمى.

مرور نصف ساعة وريال مدريد عاجز عن إيجاد الحلول لفك شيفرة دفاع سلتا فيغو المنظم.

سمولوف هو أول روسي يسجل هدفاً في ملعب سانتياغو برنابيو في الليغا منذ مايو 2003.

(17) كاسيميرو يظهر مجدداً بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى.

(14) بلانكو يصل إلى عرضية البرازيلي مارسيلو قبل الفرنسي كريم بنزيمة.

(10) أول تهديد لريال مدريد عبر ضربة رأس من البرازيلي كاسيميرو بجوار المرمى.

هدف (7): الروسي سمولوف يسجل هدفاً يشعل المباراة مبكراً.

انطلاق مباراة ريال مدريد وضيفه.

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