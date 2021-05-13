ريال مدريد ينشد تشديد الملاحقة على المتصدّر "أتلتيكو" من بوابة غرناطة من قبل beIN SPORTS May 13, 2021 15:27 2:48 دقيقة يسعى ريال مدريد لتشديد الملاحقة على جاره أتلتيكو مدريد المتصدّر عندما يحلّ ضيفاً على غرناطة اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ريال مدريد غرناطة -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الكشف عن مسار رالي داكار 2022 0:31 دقيقة نادال يبلغ ثمن نهائي دورة روما 2:54 دقيقة قلق متزايد من مخاطر محدقة ببطولة كوبا أميركا 1:17 دقيقة ماذا قال كلوب عن مواجهة مانشستر يونايتد ؟ 1:12 دقيقة سولشار حريص على إعادة الثقة للاعبي مانشستر يونايتد 2:48 دقيقة مباراة ريال مدريد وغرناطة - التغطية الخاصة 6:21 دقيقة سان جيرمان يٌقصي مونبلييه ويبلغ نهائي كأس فرنسا 4:26 دقيقة إنتر البطل يواصل احتفالاته ويهزم روما 4:14 دقيقة مهمة يوفنتوس تتعقد رغم انتصاره على ساسوولو 3:44 دقيقة ميلان يحقق فوزاً تاريخياً على تورينو