وسجل كل من لوكاس فاسكيز (6) وماركو أسينسيو (53) هدفي الفريق الملكي.

وصعد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً بـ36 نقطة من 11 فوزاً و3 تعادلات و3 هزائم في المقابل يأتي سلتا فيغو في المركز الثامن بـ23 نقطة.

وغاب عن ريال مدريد قائده وقطب دفاعه سيرخيو راموس بداعي المرض فحل بدلاً منه ناتشو ليلعب إلى جانب قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران.

وشهدت المباراة مواجهة بين ياغو أسباس مهاجم سلتا فيغو صاحب 9 أهداف وكريم بنزيمة الذي يملك ثمانية أهداف.

ودخل سلتا فيغو المباراة وهو لم يخسر في آخر ست مباريات في الدوري المحلي حقق خلالها الفوز في خمس وتعادل في واحدة.

وكاد أسباس يفتتح التسجيل عندما انسل بين مدافعين لريال مدريد وحاول اسقاط الكرة من فوق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لكن ناتشو أنقذ الموقف مشتتاً الكرة (5).

ودفع سلتا ثمن اهدار تلك الفرصة لأن ريال شن هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة إلى ماركو أسينسيو على الجهة اليسرى فرفعها داخل المنطقة ليتابعها لوكاس فاسكيز المتربص عند القائم الثاني برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة (6).

ودانت السيطرة للفريق الملكي بواسطة ثلاثي خط الوسط كاسيميرو-كروس-مودريتش وتحركات الجناح أسينسيو.

وكاد ريال مدريد يضيف الهدف الثاني لكن تسديدة داني كارباخال على الطاير مرت إلى جانب القائم قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وأصيب أسباس إثر تدخل من ناتشو ولم يتمكن من اكمال المباراة.

ونجح ريال مدريد في إضافة الهدف الثاني عندما قطع مودريتش الكرة في وسط الملعب ومرر كرة أمامية باتجاه فاسكيز الذي رد الجميل إلى أسينسيو بتمريره كرة متقنة باتجاهه ليتابعها الأخير بيسراه في سقف الشباك (53).

وكاد بنزيمة يسجل الهدف الثالث عندما تلقى كرة أمامية بينية رائعة من كروس فسددها بيسراه مرت إلى جانب القائم الأيسر (70).