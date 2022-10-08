وقع على الهدف الوحيد قلب الدفاع البرازيلي إيدير ميلتاو برأسية مبكرة في الدقيقة الثالثة، رافعاً رصيد الفريق الملكي إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب.

وكان ريال مدريد تخلى عن الصدارة في الجولة الماضية إثر تعادله مع أوساسونا 1-1.

وهذه المرة الأولى التي يحافظ فيها ريال مدريد على نظافة شباكه في الليغا.

وسيعود برشلونة للمركز الأول بفارق الأهداف فيما لو حقق الفوز على سلتا فيغو الأحد.

وغاب عن صفوف فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بسبب "مشكلة عضلية"، علمًا أنه أهدر ركلة جزاء حاسمة ضد أوساسونا مع عودته إلى المنافسات بعد غيابة قرابة الشهر بسبب الاصابة.

شارك أيضًا في الفوز على شاختار دانييتسك 2-1 منتصف الاسبوع في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يتمرن مع الفريق الجمعة بعد انتكاسة جديدة.

وسارع الملكي الى افتتاح التسجيل برأسية ميليتاو في الدقيقة الثالثة إثر ركنية نفذها الكرواتي لوكا مودريتش.

ولم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص، إذ لم يسدد خيتافي أي تسديدة على المرمى فيما انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 39 ليصوب مجددًا عبر البرازيلي رودريغو تصدى لها الحارس.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرازيلي الاخر فينيسيوس إثر عرقلة تعرض لها، قبل أن يلغيها بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "VAR" لأن الكرة اجتازت خط التماس في بناء الهجمة (43).

وسدد التركي إينيس أونال بين الخشبات الثلاث لأصحاب الارض للمرة الاولى مع انطلاق الشوط الثاني كانت سهلة بين يدي الحارس الاوكراني أندري لونين، بديل البلجيكي تيبو كورتوا الذي لا يزال يعاني من إصابة في عرق النسا (46) قبل أن يبعد أيضًا لاحقًا كرة قوية من كارليس ألينيا وحولها الى ركنية (49).

وكان الفرنسي أوريليان تشواميني سدد من داخل المنطقة تصدى لها حارس خيتافي (48).

وألغت "VAR" هدفًا لرودريغو لتسلل داخل المنطقة إثر كرة تلقاها من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (57) الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس (77).

