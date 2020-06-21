فراس بن أحمد

وسجل كل من سيرجيو راموس (50 من ركلة جزاء) والفرنسي كريم بنزيمة (70) ثنائية الفريق الملكي فيما دوّن ميكيل مورينو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 83.

وعاد ريال مدريد إلى صدارة الليغا بـ65 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة أمام وصيفه برشلونة.



مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على سوسييداد 2-1 ويتصدر الليغا.

92: ماريانو أضاع فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد انفراده بالحارس.

83: ميكيل مورينو يصوب كرة قوية في شباك ريال مدريد (1-2).

81: رأسية البرازيلي ويليان جوزيه بعيدة عن شباك كورتوا.

70: بعد العودة للـ"VAR"، الحكم يحتسب هدف بنزيمة (2-صفر).

69: الحكم يرفض هدفاً لعدنان يانوزاي الذي صوب من بعيد لكن اعتبر أن زميله الموجود في موضع تسلل شارك في العملية.

63: الألماني كروس يرسل كرة قوية نحو شباك سوسييداد والحارس في المكان المناسب.

62: تصويبة البلجيكي عدنان يانوزاي فوق شباك مواطنه تيبو كورتوا.

60: البرازيلي ميليتاو بديلاً لراموس المصاب في ركبته.

57: راموس متأثراً بالأوجاع يطلب من زيدان تعويضه بلاعب آخر.

50: راموس يفتتح التسجيل للفريق الملكي من علامة الجزاء (1-صفر).

48: فينيسيوس يتعرض للعرقلة والحكم يعلن عن ركلة جزاء.

عودة المباراة في شوطها الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

43: فينيسيوس يقوم بسلسلة من المراوغات ويصوب كرة قوية صدها الحارس أليكس ريميرو بصعوبة.

34: كريم بنزيمة يصوب كرة قوية وحارس سوسييداد يردها بصعوبة.

26: يحاول ريال مدريد التركيز على البناء الهجومي السلس من خلال التدرج بالخروج بالكرة في المقابل ينتهج أصحاب الأرض طريقة الهجمات السريعة التي ترتكز أساساً على القوة البدنية للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

19: نسبتة امتلاك الكرة: ريال سوسييداد 60%، ريال مدريد 40%

15: نقلات رائعة من لاعبي ريال سوسييداد لتصل الكرة للنرويجي مارتين أوديغارد، المعار من ريال مدريد، الذي صوب دون تركيز.

08: بداية جيدة للمباراة بعد تبادل الهجمات من الفريقين.

03: كرة البرازيلي فينيسيوس، الذي كان قريباً من شباك أصحاب الأرض، مرت فوق الخشبات الثلاثة.

⚡ صافرة البداية ⚡



ريال مدريد في اختبار صعب أمام مضيفه ريال سوسييداد من أجل انتزاع صدارة الترتيب، في حين يسعى أصحاب الديار لإنعاش حظوظهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ريال مدريد و سوسييداد مباشرة الآن على HD1 و HD3📺 #الدوري_الاسباني#beINLiga #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/1T2kdSJe5x — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2020

بداية مباراة ريال سوسييداد وضيفه ريال مدريد على أرضية ملعب أنويتا ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد | التشكيلة الأساسية

ريال سوسييداد | التشكيلة الأساسية