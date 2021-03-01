أقيمت المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي وسجل كريستيان بورتوغيز "بورتو" هدف السبق لسوسييداد في الدقيقة 55 من زمن المباراة، ثم تمكن فينيسيوس جونيور مهاجم الريال من إحراز هدف الإنقاذ لفريقه في الدقيقة 89.

وأوقف سوسييداد بتعادله، سلسلة انتصارات ريال مدريد والذي فاز في آخر أربع مباريات على التوالي قبل خوض مباراة الليلة.

ورفع ريال مدريد بذلك رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث بعد أن تعادل للمرة الخامسة مقابل أربع هزائم و16 فوز.

من جانبه رفع سوسييداد رصيده إلى 42 نقطة معززاً موقعه في المركز الخامس بعد أن تعادل للمرة التاسعة هذا الموسم مقابل 11 انتصار و5 هزائم.

تعثر الريال قبل مواجهة أتلتيكو

دخل ريال مدريد المباراة ساعياً إلى الظفر بثلاث نقاط لمتابعة صحوته والبقاء قريبا من "الجار" اللدود أتلتيكو قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة القادمة.

وانتفض رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الأسابيع الأخيرة، فبنى الفريق انتصاراته على دفاع صلب، وعاد من إيطاليا بفوز ثمين على أتالانتا بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبشباك نظيفة.

لكن رغم ذلك، تطارد "لعنة" الإصابات النادي الملكي إذ يفتقد لجهود العديد من نجومه أبرزهم قائده سيرخيو راموس الذي أجرى جراحة في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى وسيغيب حتى نهاية آذار/مارس، والبلجيكي إيدن هازار.

تفاصيل المباراة

وعلى ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، بدأ الفريقان شوطاً أول جيداً، سيطر خلاله مدريد على المجريات نسبياً، لكن التهديد الأول جاء من سوسييداد عبر تسديدة أندوني غوروسابيل داخل منطقة الجزاء، استقرت بين يدي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (16).

وأهدر الملكي فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 22، حين حوّل لوكاس فاسكيز عرضية داخل المنطقة إلى ماريانو دياز الذي ارتقى لها، لكن رأسيته ارتطمت بالعارضة، وعادت إلى ماركو أسنسيو الذي أعاد التسديد فحولها الدفاع إلى ركنية.

وسدد البرازيلي كاسيميرو صاروخية من خارج المنطقة، علت العارضة (24).

وكاد الكرواتي لوكا مودريتش أن يقص شريط الأهداف حين راوغ مدافعي سوسييداد سدد كرة تصدى لها الحارس ببراعة (43)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تعادل في الوقت القاتل

وفي الشوط الثاني، نجح بورتو في تسجيل الهدف الأول لسوسييداد، إذ تلقى كرة عرضية من ناتشو مونريال داخل المنطقة، وحولها رأسية إلى يمين كورتوا الذي لم يحرك ساكناً.

وكاد السويدي ألكسندر إيزاك أن يعزز النتيجة للضيوف في الدقيقة 57، إذ تلقى كرة عرضية أرضية من بورتو، لكنه فشل في ترويضها.

وعلت تسديدة صاروخية للألماني توني كروس مرمى سوسييداد (58)، وأضاع كاسيميرو فرصة تسجيل هدف التعادل أيضاً، برأسية مرت إلى جوار القائم الأيسر (74).

وكان سوسييداد الطرف الأفضل بلا منازع في الشوط الثاني، ونجح بعد ذلك في تهديد مرمى كورتوا في أكثر من مناسبة.

وسعى النادي الملكي إلى العودة في اللقاء، ودفع زيدان حينها بكل من فينيسيوس وفيديريكو فالفيردي العائد من الإصابة.

وكان له ما أراد حينما كادت المباراة تفلت من بين يديه.

وفي الدقيقة 89، نجح فينيسيوس في تسجيل هدف التعادل عندما استلم عرضية من الرواق الأيمن وسدد كرة قوية، ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك.

