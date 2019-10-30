وسجل كل من البرازيلي رودريغو (7) والألماني طوني كروس (8) وسيرجيو راموس (24) والفرنسي كريم بنزيمة (69 من ركلة جزاء) والصربي لوكا يوفيتش (91) أهداف الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 21 نقطة فيما يتذيل ليغانيس ترتيب الليغا برصيد 5 نقاط.

وفي باقي المواجهات، تعادل اشبيلية، الخامس برصيد 20 نقطة، مع فالنسيا 1-1 وانتصر أتليتك بيلباو، الثامن، على إسبانيول 3-صفر وتجاوز ريال بيتيس عقبة سلتا فيغو 2-1 وانهزم ريال سوسييداد، السادس مؤقتاً، على أرضه أما ليفانتي 1-2.

مباراة ريال مدريد وليغانيس - التفاصيل والأهداف

نهاية المباراة بفوز كبير لريال مدريد على ليغانيس بخماسية نظيفة

91: الصربي يوفيتش يسجل الهدف الخامس لأصحاب الأرض (5-صفر)

69: بنزيمة يحول ركلة الجزاء إلى هدف رابع للفريق الملكي (4-صفر)

67: تصويبة بنزيمة تجد القائم

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الاول بتقدم مستحق لريال مدريد على ليغانيس 3-صفر

24: راموس ومن محاولة ثانية يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء (3-صفر)

الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة كان وراء صناعة الهدفين لريال مدريد

08: الألماني كروس يضيف الهدف الثاني لكتيبة المدرب زين الدين زيدان (2-صفر)

07: رودريغو يفتتح التسجيل للأبيض الملكي (1-صفر)

بداية مباراة ريال مدريد وضيفه ليغانيس على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة 11 من الـ"ليغا".

التشكيلة الأساسية للفريقين

ريال مدريد



ليغانيس