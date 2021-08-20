وقال بنزيمة "تستمر الرواية بالنسبة لي في أعظم نادٍ في العالم"، مضيفاً "يا له من شرف أن أكون هنا اليوم، شكراً على الثقة بي على مرّ السنوات".

ونشر ريال في صفحته على موقعه الرسمي "تويتر" صورة تجمع بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز وبنزيمة يحملان قميصاً كتب عليه "بنزيمة 2023".

وخاض بنزيمة، في سن الـ 33 عاماً، في الموسم الماضي أفضل مواسمه في مسيرته حيث اختير أفضل لاعب في الدوري الاسباني، وحلّ ثانياً في ترتيب الهدافين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غادر برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بتسجيله 23 هدفاً (بالتساوي مع مهاجم فياريال جيرار مورينو) مقابل 30 "للبرغوث" الصغير.

كما عاد بنزيمة إلى صفوف منتخب "الديوك" بعدما غاب لفترة خمس سنوات ونصف وخاض معه كأس أوروبا التي اختتمت مؤخراً بفوز إيطاليا باللقب.