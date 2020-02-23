ومن المتوقع أن يغيب هازار عن لقاء مانشستر سيتي الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، والكلاسيكو ضد الغريم الأزلي برشلونة الأحد.

وعلى الرغم من أن ريال مدريد لم يعلن مدة غياب لاعبه في التقرير الطبي الذي نشره على الموقع الالكتروني، لكن الصحافة الإسبانية توقعت أن هازار سيغيب حتى نهاية الموسم.

ويستعد ريال لخوض مباراة مرتقبة على ملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء ضد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، قبل أيام من "كلاسيكو" الدوري المحلي على الملعب ذاته ضد برشلونة الأحد المقبل، في مباراة يتوقع أن تكون مفصلية في تحديد مسار اللقب المحلي هذا الموسم.

وتطرح الإصابة الجديدة علامات استفهام أيضاً حول قدرة هازار على العودة في الوقت المناسب ليشارك مع منتخب "الشياطين الحمر" في كأس أوروبا 2020 المقررة بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.

وتأتي الإصابة لتضيف الى معاناة هازار (29 عاماً) مع الإصابات التي عكرت مسيرته منذ انضمامه إلى النادي الملكي آتياً من تشيلسي الإنكليزي في صيف العام 2019، إذ غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبيل انطلاق المنافسات، تلتها ثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي تعرض لها في تشرين الثاني/نوفمبر.