فرّط ريال مدريد في فرصة الانفراد بالصدارة بتعادله أمام مضيفه فالنسيا بهدف لمثله، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

سجل كارلوس سولير هدف فالنسيا في الدقيقة 78، ثم أدرك كريم بنزيمة التعادل في الدقيقة 90+5.

وفرط ريال بفرصة ثمينة لانتزاع الصدارة من برشلونة وعاد ليصبح على المسافة ذاتها من النادي الكاتالوني الذي تعادل بدوره مع ريال سوسييداد السبت 2-2، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة.

وبدا فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في طريقه لتكرار سيناريو المواجهة الأخيرة مع فالنسيا حين سقط الموسم الماضي على ملعب "ميستايا" بنتيجة 1-2، وذلك بتخلفه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع إلا أن بنزيمة أنقذه وجنبه هزيمة ثانية بعد التي تعرض لها في 19 تشرين الأول/أكتوبر على يد ريال مايوركا (صفر-1).

وقال مدرب ريال زين الدين زيدان بعد اللقاء إنه غير راض عن الحصول على نقطة واحدة لكنه أضاف أن التعادل كان مستحقاً "كان من المهم جدا ألا نخسر. إنها نقطة مستحقة"، معتبرا أن فريقه كان قادرا على التسجيل في الشوط الأول لكن "يجب أن نكون سعداء بما حصل لأنه عندما تكون متخلفا على ملعب صعب مثل هذا الملعب، مع بقاء القليل من الوقت، فالمشاعر تكون سيئة".

واستطرد "لكننا لم نستسلم، شعرنا أنه ما زال بإمكاننا الحصول على شيء ما، وحصلنا عليه. حققنا نتيجة جيدة... يجب أن نواصل على هذا المنوال، ننتظر مباراة جميلة الأربعاء".

نهاية المباراة بتعادل إيجابي 1-1.

(90+5) - ركنية لريال مدريد ارتقى لها الحارس كورتوا برأسه وسدّدها نحو المرمى لكن الحارس دومينيك تصدى ثم أهداها الدفاع لكريم بنزيمة الذي أودعها الشباك.

(90+3) - مانو فاييخو يضيع فرصة الهدف الثاني وهجمة مرتدة لريال مدريد يسجّل على إثرها ريال مدريد هدف التعادل عبر لوكا يوفيتش لكن الصربي كان في موقع تسلّل ليلغي الحكم الهدف.

- معاناة كبيرة لريال مدريد في الشوط الثاني مقابل توهّج وتفوّق واضح لفالنسيا الذي سيطر بالطول والعرض.

(78) - كارلوس سولير يتلقى تمريرة من الدنماركي فاس ويضع الكرة في شباك كورتوا مانحاً الخفافيش هدف التقدم.

- غياب شبه تام لريال مدريد الذي تراجع إلى الخلف وعجز عن فرض أسلوبه أمام الاندفاع الكبير للاعبي فالنسيا.

- تحسن كبير في مستوى فالنسيا في النصف الثاني من المواجهة، حيث تقاسم الفريق نسب الاستحواذ والسيطرة واستطاع التقليل من خطورة لاعبي النادي الملكي.

(46) - فالنسيا يبدأ الشوط الثاني بقوة فيران توريس ينفرد بكورتوا لكن الحارس البلجيكي ينقذ النادي الملكي من هدف محقّق.

- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي: رغم المحاولات الكثيرة لريال مدريد إلا أن تألق الحارس خايمي دومينيك أبقى النتيجة متعادلة بلا أهداف.

(35) - أخطر فرص فالنسيا: خوسيه غايا يلعب عرضية محكمة لتوريس الذي ارتقى مستغلاً خروجاً خاطئاً لكورتوا لكن رأسيته اعتلت المرمى.

(30) -رغم كثرة المحاولات وتنويع الهجمات لم ينجح ريال مدريد في زيارة شباك الخفافيش، في حين اعتمد فالنسيا على الهجمات المرتدة دون أن ينجح في إنهاء أي منها.

(20) - عرضية محكمة من كارفاخال للبرازيلي الشاب رودريغو الذي سدّدها برأسه لكن المتألق دومينيك تفطن وتصدى.

(12) - ضغط ريال مدريد يستمر: الألماني طوني كروس يجد ثغرة للتسديد ويطلق كرة قوية زاحفة تصدى لها الحارس دومينيك ببراعة.

(10) - الريال أفضل على جميع المستويات. مودريتش يصارع دفاع فالنسيا ويمنح الكرة لبنزيمة الذي استقبلها ثم سدّد زاحفة وجدت الحارس دومينيك في المكان المناسب.

(6) - أول محاولة هجومية في المباراة كانت ملكية حيث سدّد المتألف فالفيردي كرة مخادعة تفطن لها الحارس خايمي دومينيك وأبعد الخطورة.

- بداية المباراة برغبة جامحة من الفريقين من أجل خطف النقاط الثلاث، خاصة النادي الملكي الساعي للانفراد بالصدارة قبل موقعة الكلاسيكو الأربعاء أمام الغريم برشلونة المتعثر بالتعادل أمام ريال سوسييداد.

تشكيلة ريال مدريد