وصعق الوافد الجديد إلى الدوري الإسباني ألميريا، منافسه العملاق المدريدي العائد من تتويج بكأس السوبر الأوروبي، بهدف مبكر من توقيع البلجيكي لارجي رامازاني 6.

وهذا أسرع هدف يتلقاه ريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني منذ عام 2007 (5 دقائق و50 ثانية).

وعانى الفريق الملكي بعدها في البحث عن التعادل حتى أدركه بواسطة لوكاس فاسكيز بعد تمريرة من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة 61.

ارتأى مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحة بعض اللاعبين الذين خاضوا مباراة الكأس السوبر ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني ولا سيما في خطي الدفاع والوسط، فأشرك ناتشو فرنانديز والألماني انتونيو روديغر في مركزي قلب الدفاع بدلا من ألابا الذي سجل احد هدفي ريال ضد فرانكفورت، والبرازيلي إيدر ميليتاو، كمأ بدأ المباراة بلاعبي خط الوسط الفرنسيين إدواردو كامافينغا واوريليان تشواميني على حساب البرازيلي كازيميرو وصانع الالعاب الكرواتي لوكا مودريتش.

وكان تشواميني انتقل الى الفريق الملكي قادما من موناكو مقابل صفقة ضخمة.

في حين قاده في خط الهجوم مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

بدأ ألميريا المباراة بقوة وفاجأ الضيوف بهدف السبق عن طريق رامازاني الذي تلقى كرة متقنة من اينيغو ايغواراس لينسل من وراء روديغر ويسدد كرة عكسية في شباك الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا (8).

ضغط ريال مدريد وتدخل حارس ألميريا فرناندو مارتينيس لانقاذ الموقف من أمام الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (16).

ثم تدخل مارتينيس مرة جديدة لابعاد كرة رأسية سددها روديغر (40).

وظن ريال مدريد بأنه ادرك التعادل لكن الهدف الذي سجله فاسكيس لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (43).

وعلى الرغم من تسديد ريال مدريد 7 كرات بين الخشبات الثلاث لم ينجح في التسجيل خلال الشوط الاول.

ودخل مودريتش بدلاً من كامافينغا مطلع الشوط الثاني، قبل أن يدخل البلجيكي إدين هازار بدلاً من تشواميني لزيادة فعالية خط الهجوم (58).

وبالفعل، نجح ريال في إدراك التعادل بواسطة فاسكيز اثر دربكة امام مرمى ألميريا (61).

ثم لعب أنشيلوتي ورقة أخرى بإشراكه ألابا في الربع الساعة الأخير، فكانت رابحة لأن النمساوي الدولي انبرى لركلة حرة مباشرة بعد نزوله بثوان قليلة في أول لمسة له ليسددها بيسراه من فوق الحائط لتستقر داخل الشباك (75).