ووصل الحارس الدولي الفرنسي البالغ 27 عاماً إلى النادي الملكي في أيلول/سبتمبر على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائياً، وذلك ضمن صفقة التخلي عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لصالح سان جيرمان.

وقال ريال في بيان: "يعلن ريال مدريد وصول فترة إعارة اللاعب ألفونس أريولا إلى نهايتها"، موجهاً "الشكر لأريولا على تفانيه، احترافيته وسلوكه المثالي خلال هذا الموسم، ويتمنى له حظاً سعيداً في خطوته المقبلة".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، قد يستدعي ريال الحارس الشاب الأوكراني أندري لونين، المعار الى بلد الوليد خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، لكي يكون بديلاً للحارس الأساسي الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.