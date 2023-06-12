ريال مدريد يقدم لاعبه فران غارثيا لوسائل الإعلام من قبل beIN SPORTS June 12, 2023 20:56 1:34 دقيقة قدم نادي ريال مدريد لاعبه العائد فران غارثيا لوسائل الإعلام. وكان غارثيا من ناشئي الفريق الملكي، قبل أن ينتقل لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى رايو فاييكانو، الذي قام بعدها بضمه بعقد نهائي. ولعب غارثيا مع رايو فاييكانو لمدة موسمين قبل أن يستعيده ريال مدريد مستفيدا من بند يسمح له بإعادة ضمه. رايو فايكانو الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة بيتر بوش يتولى مهمة تدريب آيندهوفن 1:36 دقيقة جماهير سيتي تحتفل مع فريقها بالثلاثية التاريخية 0:37 دقيقة جيزوش يعلن رحيله عن تدريب فنربهتشه 1:34 دقيقة ريال مدريد يقدم لاعبه فران غارثيا لوسائل الإعلام 0:27 دقيقة فينيسيوس ينضم إلى بعثة المنتخب البرازيلي 1:37 دقيقة المنتخب المصري يبدأ معسكره التحضيري لمواجهة غينيا 1:58 دقيقة بلماضي يتحدث عن آخر تحضيرات منتخب الجزائر 0:40 دقيقة استبعاد رابيو من قائمة منتخب فرنسا بسبب الإصابة 0:36 دقيقة رانييري يقود كالياري للعودة إلى الدوري الإيطالي 0:38 دقيقة ريال مدريد يمنح فينيسيوس القميص رقم 7