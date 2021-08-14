ويدين النادي المدريدي بفوزه إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة صاحب هدفين في الدقيقتين 48 و62، فيما أضاف المدافع ناتشو الثالث في الدقيقة 56 والبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور الرابع (90+2).

وبعد شوط أوّل عقيم، افتتح ريال التسجيل في الثاني بفضل بنزيمة بعد لعبة مشتركة بدأها لوكاس فاسكيز وتابعها بكعب قدمه البلجيكي إدين هازار إلى الفرنسي الذي سيطر على الكرة وخدع الحارس فرناندو باشيكو بتسديدة "على الطاير" بقدمه اليمنى (48).

وأضاف ناتشو الهدف الثاني بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى، أرسلها الكرواتي لوكا مودريتش أمام المرمى تابعها المدافع الدولي بقدمه اليمنى عند القائم الأوّل (56).

ولم يتأخر بنزيمة ليترك بصماته التهديفية للمرة الثانية في هذه الأمسية، بعد مجهود فردي رائع من لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي دخل إلى منطقة الجزاء ومرر لزميله الذي سجّل في محاولته الثانية بعد أولى صدها دفاع ألافيس (62).

وردّ الفريق المضيف بحصوله على ركلة جزاء إثر خطأ من حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا على المهاجم السويدي جون غيديتي، نفذها خوسيلو بنجاح (65).

وأجرى أنشيلوتي عدة تبديلات، منها إدخال فينيسيوس جونيور بدلاً من هازار، فكان البرازيلي عند حسن ظن مدربه باختتامه المهرجان التهديفي بضربة رأسية من الأمتار الستة بعد تمريرة من الوافد الجديد ألابا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانتهت مواجهات ريال مايوركا أمام ريال بيتيس (1-1) وقاديش مع ليفانتي (1-1) وأوساسونا أمام إسبانيول (صفر-صفر) بالتعادل.