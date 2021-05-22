أشرك مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان مواطنه بنزيمة العائد إلى صفوف منتخب بلاده في المقدمة إلى جانب ماركو أسنسيو والبرازيلي فينيسيوس جونيور. فيما غاب الألماني توني كروس بسبب إصابته بفيروس كورونا.

بدأ الشوط الأوّل من دون خطورة تذكر من الفريقين، ونجح فياريال في افتتاح التسجيل من أول هجمة فعلية في الدقيقة 20 بعدما نجح بينو في السيطرة على الكرة داخل المنطقة والتخلص من ألفارو أودريوسولا ليسدد بسن قدمه اليمنى خادعاً الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وحاول النادي الملكي عبر رأسية من أسنسيو مرت إلى جانب المرمى بعد ركلة ركنية من مودريتش (24)، غير أن فياريال بدا الأخطر مجدداً بفضل هشاشة دفاع منافسه بعدما اخترق الفرنسي إتيان كابو الجدار الأبيض وسدد كرة قوية إلى جانب المرمى (29).

وتابع ريال اهدار الفرص، فبعد تمريرة من الجهة اليسرى لبنزيمة سدد مودريتش كرة استقرت في الشباك الخارجية للحارس الأرجنتيني جيريونيمو رولي بعد تمريرة من الجهة اليسرى لبنزيمة (34)، قبل أن يتحول الأول إلى مسدد لكرة من 20 متراً لم تثمر أيضاً (44)، ومحاولة جديدة بعد دقيقة إثر تمريرة من مودريتش تابعها البرازيلي كاسيميرو ضربة رأسية التقطها الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني، اعتقد الريال أنه افتتح التسجيل عبر ضربة رأسية من هدافه بنزيمة بعد تمريرة عرضية من كاسيميرو، إلا أن الحكم استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لإلغاء الهدف بداعي التسلل على الفرنسي (55).

ولاحت فرصة لمودريتش بعد تسديدة من 20 متراً مرت إلى يسار المرمى (83)، قبل أن يسجل بنزيمة هدف التعادل بعد هجمة قادها رودريغو منه إلى الفرنسي الذي سدد في الشباك (87).

واقتنص مودريتش هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي بدل الضائع بعد تمريرة من بنزيمة، فسيطر على الكرة وسدد بالقدم اليسرى في الشباك (90+2)، من دون أن يحول هذا الفوز من تتويج "الجار" أتلتيكو بلقبه الأول منذ عام 2014.

وأكمل رفاق كريم بنزيمة الموسم في مركز الوصافة بـ84 نقطة وبفارق نقطتين عن جاره.

في المقابل، فشل فياريال في حصد مقعد في مسابقة الدوري الأوروبي وسيلعب في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم القادم.